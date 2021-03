Carnevali su Berardi | “Negli ultimi mercati diversi club lo hanno cercato | ma abbiamo sempre deciso di continuare insieme”

(Di sabato 27 marzo 2021) In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Giovanniamministratore delegato del Sassuolo, ha risposto ad una domanda su Domenico: “ce lochiesto Juventus, Inter e Roma. Con lui ci lega un rapporto speciale. È vero che ci sono state offerte o interessamenti per lui, maconcordato che la cosa migliore era andare avanti. Alle implicazioni di mercato non penso. Spero solo che a giugnofaccia grandi prestazioni con la Nazionale. L’idea comune è quella diquesto percorso e non credo proprio che le cose cambieranno tra tre mesi”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

ASRoma_MP : 'Juve, Inter and Roma wanted Berardi': Sassuolo director Giovanni Carnevali confirms ‘Juventus, Inter and Roma’ all… - infoitsport : Carnevali coccola Berardi: 'Simbolo del Sassuolo. Quali big l'hanno chiesto? Juventus, Inter e Roma' - infoitsport : Sassuolo, Carnevali: “Berardi ce lo hanno chiesto Roma, Inter e Juve. Vogliamo tenerlo” - infoitsport : Calciomercato, futuro Berardi | Retroscena di Carnevali su Juventus, Inter e Roma - infoitsport : Carnevali: 'Berardi? Negli ultimi mercati ce lo ha chiesto anche la Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Carnevali Berardi

La situazione contrattuale di Vidal leggi anche: "Tre big su, ma resta con noi" Arturo Vidal è arrivato in estate all'Inter, fortemente richiesto da Antonio Conte, a parametro zero ...Giovannisi gode i talenti italiani del Sassuolo in Nazionale : Ferrari, Locatelli,e Caputo ma ammette che su di loro ci sono forti interessi da parte delle big di Serie A. Intervistato dal ...Berardi è ancora uomo mercato del Sassuolo. L'ala calabrese piace alla Juventus e Carnevali conferme queste importanti indiscrezioni."Su Berardi molti in passato nutrivano dei dubbi, mentre noi abbiamo sempre creduto ciecamente in lui. E' un ragazzo eccezionale e le parole del patron Squinzi, che voleva farne un simbolo del Sassuol ...