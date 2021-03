Carla Fracci: «Il teatro non può e non deve morire» Giornata Internazionale del Teatro [ESCLUSIVA] (Di sabato 27 marzo 2021) “Il Teatro porta alla vita e la vita porta al Teatro“- così Eduardo De Filippo si esprimeva in nome della nobile arte. Nonostante il trascorrere delle epoche, le diverse tradizioni e la digitalizzazione incombente, il Teatro resiste. A fatica, vista la situazione odierna, eppure la sua aura referenziale e sacrale rimangono immutate. Anzi, oggi più che mai si sente l’incombenza di preservarlo, perché “il Teatro non può e non deve morire“. A esprimere questo accorato appello colei che il palco lo conosce fin nelle sue minime sfaccettature: Carla Fracci. In ESCLUSIVA per Velvet Mag, la prima ballerina assoluta ha concesso un colloquio in occasione della ... Leggi su velvetmag (Di sabato 27 marzo 2021) “Ilporta alla vita e la vita porta al“- così Eduardo De Filippo si esprimeva in nome della nobile arte. Nonostante il trascorrere delle epoche, le diverse tradizioni e la digitalizzazione incombente, ilresiste. A fatica, vista la situazione odierna, eppure la sua aura referenziale e sacrale rimangono immutate. Anzi, oggi più che mai si sente l’incombenza di preservarlo, perché “ilnon può e non“. A esprimere questo accorato appello colei che il palco lo conosce fin nelle sue minime sfaccettature:. Inper Velvet Mag, la prima ballerina assoluta ha concesso un colloquio in occasione della ...

