Caos vaccini Covid: i medici di base convocano gli over 80, fioccano le disdette e sistema di prenotazioni di tilt (Di sabato 27 marzo 2021) FERMO - Sta creando scompiglio l'ingresso dei medici di base nella campagna vaccinale. Ieri e l'altro ieri, ai centralini dell'Area vasta 4 sono fioccate le disdette. Pazienti prenotati a Montegranaro ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 marzo 2021) FERMO - Sta creando scompiglio l'ingresso deidinella campagna vaccinale. Ieri e l'altro ieri, ai centralini dell'Area vasta 4 sono fioccate le. Pazienti prenotati a Montegranaro ...

