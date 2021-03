Canale di Suez, le immagini della grande nave incagliata (Di sabato 27 marzo 2021) Sembra l’inizio di un film e invece (purtroppo) è accaduto davvero. Da martedì scorso una grande nave portacontainer, la Ever Given battente bandiera panamense, si è incagliata nel Canale di Suez, in Egitto. 400 metri di lunghezza per 59 di larghezza che stanno letteralmente bloccando il traffico in una delle rotte commerciali più trafficate al mondo (garantisce quasi il 7 per cento del traffico mercantile mondiale). E sembra che continuerà a farlo ancora per diversi giorni. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Sembra l’inizio di un film e invece (purtroppo) è accaduto davvero. Da martedì scorso una grande nave portacontainer, la Ever Given battente bandiera panamense, si è incagliata nel Canale di Suez, in Egitto. 400 metri di lunghezza per 59 di larghezza che stanno letteralmente bloccando il traffico in una delle rotte commerciali più trafficate al mondo (garantisce quasi il 7 per cento del traffico mercantile mondiale). E sembra che continuerà a farlo ancora per diversi giorni.

Advertising

Link4Universe : Nuova foto incredibile dallo spazio, dal satellite WorldView2, della #MAXAR, della nave della compagnia #Evergreen,… - Davide : Per chi ha visto la straordinaria immagine della ruspetta accanto alla nave Ever Given (cioè chiunque), un po’ di p… - SkyTG24 : Il portacontainer 'Ever Given' continua ostruire il canale di #Suez: per ogni giorno di blocco restano ferme merci… - pameladiverona : RT @giulia60031200: Il canale di Suez è chiuso, 20 navi con animali in attesa di passare Il coordinat di Animals International spiega che r… - dariomasiero : RT @Digital_Day: Le fabbriche europee rischiano di fermarsi per mancanza di componenti -