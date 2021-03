Campionati Italiani Children, argento per Gabriele Lenuzza nello slalom allievi (Di sabato 27 marzo 2021) Piccoli talenti dello sci bergamasco crescono sulle nevi del Monte Zoncolan. La località friulana (celebre per gli arrivi del Giro d’Italia) ha infatti ospitato i Campionati Italiani Children che hanno visto protagonista il giovane orobico Gabriele Lenuzza. Il portacolori dell’Orobie Ski Team ha infatti conquistando l’argento nello slalom maschile allievi, consegnando al movimento di casa nostra l’unica medaglia della rassegna tricolore. In grado di rimontare cinque posizioni nella seconda manche, Lenuzza ha sfiorato il titolo venendo preceduto soltanto dal bresciano Jacopo Claudani (Sci Club Val Palot). In combinata da segnalare invece la decima piazza per Luca Savoldelli (Sci Club 13 Clusone) che, complice la buona ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Piccoli talenti dello sci bergamasco crescono sulle nevi del Monte Zoncolan. La località friulana (celebre per gli arrivi del Giro d’Italia) ha infatti ospitato iche hanno visto protagonista il giovane orobico. Il portacolori dell’Orobie Ski Team ha infatti conquistando l’maschile, consegnando al movimento di casa nostra l’unica medaglia della rassegna tricolore. In grado di rimontare cinque posizioni nella seconda manche,ha sfiorato il titolo venendo preceduto soltanto dal bresciano Jacopo Claudani (Sci Club Val Palot). In combinata da segnalare invece la decima piazza per Luca Savoldelli (Sci Club 13 Clusone) che, complice la buona ...

Advertising

_Carabinieri_ : Nei Campionati italiani di Sci Nordico a Passo Ceredo (TN) il gradino più alto del podio nella categoria under 23 è… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #rosolino #televisione Gli altri Games di Massi: Dall’Isola dei Famosi con Ilary… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Nei Campionati italiani di Sci Nordico a Passo Ceredo (TN) il gradino più alto del podio nella categoria under 23 è stat… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Campionati Italiani: dominio di Anna Comarella nella 10 km; argento per una bravissima Maj - PorroPaola : RT @_Carabinieri_: Nei Campionati italiani di Sci Nordico a Passo Ceredo (TN) il gradino più alto del podio nella categoria under 23 è stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Italiani La grande ginnastica artistica a Siena, iniziati oggi i campionati italiani Hanno preso il via questo pomeriggio al PalaEstra, con l'organizzazione della Polisportiva Mens Sana , i campionati italiani maschili e femminili di ginnastica artistica . E' la seconda tappa degli assoluti, la terza si terrà a Napoli. Oggi pomeriggio sono entrate in gara le squadre di serie B, nella ...

Sport, Golf, Alps Tour: Manassero secondo in Puglia Top 10 pure per altri due giocatori italiani: l'amateur Gregorio De Leo, che sempre all'Acaya Golf Club (par 71) ha vinto domenica scorsa i Campionati Internazionali d'Italia, e Jacopo Vecchi Fossa, ...

Campionati italiani Ragazzi, Marta Giaretta e David Castlunger oro in superG Sciare Maestro vetraio a Parigi e atleta, morto a 88 anni Silvano Gottardo: era stato contagiato dal virus UDINE. Maestro nella lavorazione di vetri e cristalli, ha lavorato per circa trent’anni a Parigi, anche per noti stilisti. E grande atleta che, fin da giovanissimo, ha saputo distinguersi per le sue g ...

TREVISO Il campionato di serie A si ferma per un week-end e lascia spazio FUTSAL TREVISO Il campionato di serie A si ferma per un week-end e lascia spazio agli spareggi validi per l'ammissione alle Final Eight di Coppa Italia. E' una sorta di dentro o fuori l'impegno ...

Hanno preso il via questo pomeriggio al PalaEstra, con l'organizzazione della Polisportiva Mens Sana , imaschili e femminili di ginnastica artistica . E' la seconda tappa degli assoluti, la terza si terrà a Napoli. Oggi pomeriggio sono entrate in gara le squadre di serie B, nella ...Top 10 pure per altri due giocatori: l'amateur Gregorio De Leo, che sempre all'Acaya Golf Club (par 71) ha vinto domenica scorsa iInternazionali d'Italia, e Jacopo Vecchi Fossa, ...UDINE. Maestro nella lavorazione di vetri e cristalli, ha lavorato per circa trent’anni a Parigi, anche per noti stilisti. E grande atleta che, fin da giovanissimo, ha saputo distinguersi per le sue g ...FUTSAL TREVISO Il campionato di serie A si ferma per un week-end e lascia spazio agli spareggi validi per l'ammissione alle Final Eight di Coppa Italia. E' una sorta di dentro o fuori l'impegno ...