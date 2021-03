Camila Giorgi incanta con i suoi scatti. Ma i tifosi la rimproverano: “Ogni tanto…” (Di sabato 27 marzo 2021) Al Masters Miami è stata eliminata al primo turno. Non è un buon momento dal punto di vista professionale per Camila Giorgi. Ma la tennista italiana sui social strappa like ai suoi follower, ne ha circa 358mila. Negli scatti pubblicati su Instagram osa e il suo fisico da sportiva è in bella mostra. Nell'ultimo post gli shorts cortissimi esaltano il suo lato b. Dopotutto a Miami le temperature sono alte e ci si può sbizzarrire con le mise.Tanti hanno apprezzato la foto pubblicata dalla bella tennista: "Puoi perdere quante partite vuoi. Rimani tra le più belle del circuito", le scrivono. E i complimenti si sprecano. Ma c'è anche chi le rimprovera l'eliminazione: "Vinciamola Ogni tanto una partita", "Ma a tennis giochi ancora?".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CM5OioqlfH8/" ... Leggi su golssip (Di sabato 27 marzo 2021) Al Masters Miami è stata eliminata al primo turno. Non è un buon momento dal punto di vista professionale per. Ma la tennista italiana sui social strappa like aifollower, ne ha circa 358mila. Neglipubblicati su Instagram osa e il suo fisico da sportiva è in bella mostra. Nell'ultimo post gli shorts cortissimi esaltano il suo lato b. Dopotutto a Miami le temperature sono alte e ci si può sbizzarrire con le mise.Tanti hanno apprezzato la foto pubblicata dalla bella tennista: "Puoi perdere quante partite vuoi. Rimani tra le più belle del circuito", le scrivono. E i complimenti si sprecano. Ma c'è anche chi le rimprovera l'eliminazione: "Vinciamolatanto una partita", "Ma a tennis giochi ancora?".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CM5OioqlfH8/" ...

