Calciomercato Napoli – Il ritorno di Sarri frena un acquisto del Milan

Advertising

Gazzetta_it : #Insigne e il Napoli: perché non arriva il rinnovo? - PianetaMilan : #Calciomercato @sscnapoli – Il ritorno di #Sarri frena un acquisto del @acmilan - sscalcionapoli1 : Accostato al Napoli, Inzaghi ora può rinnovare con la Lazio: giorni decisivi, la situazione #calciomercato - sportli26181512 : Napoli, dalla Spagna: l'Atlético Madrid vuole Fabián Ruiz! C'è la preferenza del giocatore: La prossima stagione in… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, su #FabianRuiz anche #RealMadrid e #Barcellona oltre che l’#AtleticoMadrid ?? Il resoconto #LBDV #LeBombeDiVl… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

La Gazzetta dello Sport

Dell'argomento parla Mundo Deportivo : i Colchoneros hanno già provato ad acquistarlo verso la fine dell'ultima sessione di mercato offrendo al50 milioni di euro . De Laurentiis ha rispedito ...- Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto ...La sosta delle Nazionali in prossimità di Pasqua è da sempre un'occasione per iniziare a lavorare sul calciomercato in vista della stagione successiva e così è anche in casa Napoli e Milan.È Fabian Ruiz il grande colpo a centrocampo che l'Atlético Madrid sogna per la prossima estate. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il club spagnolo - che già qualche mese fa aveva presentato al Napo ...