Calciomercato Milan – Gollini può lasciare l’Atalanta | ecco il suo prezzo

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - vocelaziale : ??AGGIORNAMENTO CALCIOMERCATO?? Anche la #Lazio starebbe pensando a #Mihaila del #Parma?? Il classe 2000 piace an… - gVitale_AN : RT @areanapoliit: #Senesi, il padre: 'L'agente di Marcos sono solo io. Napoli e Milan? Che soddisfazione, ma è presto' - gilnar76 : Calciomercato #Milan, avvistato il sostituto di Castillejo: arriva dalla Spagna #7champions #Acm #Acmilan… - zazoomblog : CALCIOMERCATO MILAN – Maignan per la porta: la scheda - News - #CALCIOMERCATO #MILAN #Maignan #porta: -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Zlatan Ibrahimovic è in scadenza di contratto a giugno con il. Deciso a confermarlo anche nella prossima stagione, assecondando la volontà del calciatore di restare in rossonero e giocare la Champions League. Però, come si legge sulla Gazzetta dello Sport ...Insieme a Barella il grande investimento dell'estate 2019 su uno dei migliori prodotti del calcio italiano , acquistato per circa 20 milioni di euro dal Sassuolo (c'era anche ilsulle sue ...Con la maglia del Parma Valentin Mihaila sta guadagnando credibilità, dimostrando di essere un giocatore interessante e che potrebbe far comodo anche alle big della Serie A. Ecco ...Ha sorpreso la convocazione di Stefano Sensi in Nazionale. Roberto Mancini ha grande stima del giocatore e lo ha più volte ribadito nelle interviste in questi a ...