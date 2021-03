Calciomercato Juventus | tutti i nomi per l’attacco bianconero

(Di sabato 27 marzo 2021) Laè alla ricerca di un attaccante nella prossima sessione di mercato: ecco iin orbita bianconera Laè alla ricerca di una punta da aggiungere al reparto offensivo a prescindere dalla conferma degli attuali attaccanti. Tuttosport elencain orbita bianconera. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUNEWS24 Secondo il quotidiano torinese, la Juve potrebbe scegliere tra una vasta rosa di: Moise Kean per il ritorno, Arek Milik mai tramontato o le suggestioni Depay e Giroud. Sullo sfondo Gianluca Scamacca e Kajo Jorge del Santos. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, preso il giovane #EliasSolberg, il nuovo Hauge. Chi è, dove gioca #calciomercato - gilnar76 : Scambio FAGIOLI LOCATELLI in ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Calciomercato Juventus e Inter, doppio addio | 56 milioni dal Barcellona - Moixus1970 : RT @calciomercatoit: ?? Moise #Kean ha deciso: niente #Everton | #Juventus e #PSG le due destinazioni gradite ?? #CMITmercato - CMercatoNews : ???? La #Juventus tenta l'affare in #Spagna: occhi su Joan #Jordan. Cifre e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

La Gazzetta dello Sport

Laè alla ricerca di un attaccante nella prossima sessione di mercato: ecco i nomi in orbita ...Voi cosa ne pensate? Questo il suo articolo per VivoPerLei : https://vivoperlei..com/articolo/donnarumma -- il - futuro - e - alla - porta VivoPerLei , dal 2008, è la ...Paratici ha avviato i contatti con il Valencia per Kang-In Lee. Si tratta di un jolly che sta riscuotendo interesse in tutta Europa.2 Che ne sarà del futuro di Donnarumma? Gigio è in scadenza di contratto col Milan a giugno 2021 e ora ogni scenario è aperto. Il blogger juventino Guido Broglio ha parlato della possibilità di vedere ...