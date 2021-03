Calciomercato Juventus | sogno Haaland | la richiesta del Dortmund

(Di sabato 27 marzo 2021) Laquest’estate avrà assolutamente bidi un grande colpo diper ritornare in alto e rimediare immediatamente ad una stagione fin qui troppo negativa. Attorno all’ambiente dei bianconeri girano diversi nomi, ovviamente il grandeè il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista è in scadenza con il Manchester United e potrebbe essere una grande occasione durante l’estate. Oltre il francese, Paratici starebbe osservando la situazione che riguarda un altro grandedi mezza Europa, ovvero Erling Braut, perservono 180 milioni: ipotesi 2022 Erling, attaccante del BorussiaErlingè un ...

Advertising

RaiSport : A #Dribbling,18.10 @RaiDue con @simonarolandi: la #Nazionale di #Mancini, collegamenti da #Sofia per la vigilia di… - Gazzetta_it : #Juve, preso il giovane #EliasSolberg, il nuovo Hauge. Chi è, dove gioca #calciomercato - gilnar76 : Mancini avverte: «Bulgaria? ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Ftbnews24 : #JuveNapoli #JuveBenevento #Juve @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine… - Gazzetta_it : #Calciomercato chi è #Jordan: gavetta, zero social e tanti assist. Il pupillo di #Lopetegui che piace alla #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

La Gazzetta dello Sport

Secondo il quotidiano spagnolo Marca , il club del presidente Florentino Perez ha messo in stand - by il possibile ritorno dell'attaccante portoghese dalla. Perché gli obiettivi principali ...Dalla Spagna rilanciano il nome di un big del Real Madrid per la: ecco l'ultima clamorosa indiscrezione diIl nome di Marcelo torna protagonista nelle ultime indiscrezioni diprovenienti dalla Spagna. Stando a 'Don Diario' il ...Dall'Inghilterra arriva la smentita sulle voci di calciomercato per Ramsey: nessun contatto tra il centrocampista della Juventus e la big ...INTER AGENTE VIDAL - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, ha parlato del suo assistito in chiave ...