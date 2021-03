Calciomercato Juventus | nome nuovo per il centrocampo | arriva dal Siviglia

(Di sabato 27 marzo 2021): i bianconeri cominciano a sondare il terreno per il prossimo mercato. Piace un centrocampista delSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe emerso unnelper rinforzare ildella prossima stagione. Trattasi di Jordan, mediano del: 26 anni, centrocampista completo, e adattabile in diversi ruoli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il club spagnolo chiederebbe 25 milioni di euro per lasciarlo partire, viste soprattutto le sue qualità nell’area avversaria. Quando era all’Eibar, infatti, segnava parecchio: 10 gol in due stagioni di Liga. Leggi su Calcionews24.com

Ilapre la sfida in Serie A per Jordan, anche Paratici vuole il 'faro' del Siviglia Gli occhi delle big italiane sono puntati su Joan Jordan, centrocampista del Siviglia classe ...Il cerchio di centrocampo è un mirino: basta colpire lì in mezzo, dritto e forte. Molti juventini (e non solo) negli ultimi anni hanno ragionato sui valori della Juve, arrivando a una conclusione: il ...Calciomercato Juventus: i bianconeri cominciano a sondare il terreno per il prossimo mercato. Piace un centrocampista del Siviglia ...Si comincia a parlare di mercato: sia Napoli che Juve sono da tempo sulle tracce del calciatore che è molto stimato anche da Conte ...