Calciomercato Juventus: il Real Madrid rinuncia a Ronaldo? Le ultime (Di sabato 27 marzo 2021) Le voci di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid si affievoliscono: la posizione del club spagnolo sulla situazione Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, un amore finito ma che potrebbe sempre ritornare stano ai mille rumors di mercato. Dalla Spagna però una voce autorevole, quella di Marca, mette una pietra sul possibile affare. Secondo il quotidiano spagnolo, il Real Madrid avrebbe rinunciato a Cristiano Ronaldo per la voglia di tentare il tutto per tutto per Haaland e Mbappè. La decisione sarebbe già stata comunicata a Mendes. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Le voci di un possibile ritorno di Cristianoalsi affievoliscono: la posizione del club spagnolo sulla situazione Cristianoe il, un amore finito ma che potrebbe sempre ritornare stano ai mille rumors di mercato. Dalla Spagna però una voce autorevole, quella di Marca, mette una pietra sul possibile affare. Secondo il quotidiano spagnolo, ilavrebbeto a Cristianoper la voglia di tentare il tutto per tutto per Haaland e Mbappè. La decisione sarebbe già stata comunicata a Mendes. Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Juventus, se parte Ronaldo scelto il sostituto Calciomercato Juventus, se parte Ronaldo la società bianconera avrebbe individuato il sostituto. Si guarda alla Premier La Juventus avrebbe deciso su chi puntare qualora Cristiano Ronaldo decidesse di ...

Toni e l'attacco Juve: "Via Dybala, Morata-CR7 è il futuro. Kean o Aguero? Vi dico..." La Gazzetta dello Sport Calcio: Bonucci, 'vogliamo qualificarci per il mondiale il prima possibile' Infine il centrale della Juventus spiega il forfait del compagno di reparto Giorgio Chiellini. "Ha deciso insieme con il mister di non essere disponibile per questa partita, ma ha dimostrato di stare ...

Italia, Mancini: “Bulgaria meno fisica ma più tecnica dell’Irlanda” Dopo la bella affermazione di giovedì sera a Parma contro l’Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini scenderà di nuovo in campo domani sera a Sofia (ore 20.45, diretta su Rai 1) per affrontare la Bulgari ...

