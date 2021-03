Calciomercato, dalla Spagna: “Real Madrid punta Mbappé e Haaland” (Di sabato 27 marzo 2021) Il Real Madrid mette gli occhi su Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Almeno secondo Marca, che sostiene che il rinnovo per il primo al Psg “non sia a buon punto, e i segnali lanciati dall’attaccante e dalla società non fanno pensare a una proroga del contratto“. Per l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, sempre secondo Marca, dal Real “non c’è nessuna proposta, nessun prezzo di partenza”. Il quotidiano spagnolo parla anche dell'”ottimo rapporto esistente tra Florentino Perez e i vertici del Borussia Dortmund. A Mino Raiola , il suo agente, sono arrivate le telefonate de tutti le grandi d’Europa che chiedevano la situazione e la volontà dell’attaccante. Compreso Joan Laporta, che sa che il suo desiderio è impossibile vista la situazione economica del Barcellona“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Ilmette gli occhi su Kylianed Erling. Almeno secondo Marca, che sostiene che il rinnovo per il primo al Psg “non sia a buon punto, e i segnali lanciati dall’attaccante esocietà non fanno pensare a una proroga del contratto“. Per l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, sempre secondo Marca, dal“non c’è nessuna proposta, nessun prezzo di partenza”. Il quotidiano spagnolo parla anche dell'”ottimo rapporto esistente tra Florentino Perez e i vertici del Borussia Dortmund. A Mino Raiola , il suo agente, sono arrivate le telefonate de tutti le grandi d’Europa che chiedevano la situazione e la volontà dell’attaccante. Compreso Joan Laporta, che sa che il suo desiderio è impossibile vista la situazione economica del Barcellona“. SportFace.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Ronaldo sacrifica Dybala” - Dalla_SerieA : Calciomercato Juventus, non solo Locatelli: tutti i nomi in ballo - - sportli26181512 : Lazio, dalla prossima settimana tutti in gruppo tranne Luiz Felipe: In attesa di concludere questa settimana di rod… - cn1926it : Bomba dalla #Turchia: “#Sarri ha raggiunto un accordo di massima con il #Fenerbache” - sportli26181512 : Calciomercato Real Madrid, dalla Spagna: 'Haaland e Mbappé gli obiettivi': Secondo quanto scrive Marca, la società… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato dalla Lazio, dalla prossima settimana tutti in gruppo tranne Luiz Felipe Commenta per primo In attesa di concludere questa settimana di rodaggio, arrivano conferme dal cento sportivo di Formello . La Lazio infatti dalla prossima settimana recupererà diversi pezzi. Inzaghi avrà di nuovo a disposizione chi ha riposato in negli ultimi giorni (Luis Alberto, Escalante, Patric). Ovviamente torneranno gli 8 nazionali, ...

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U21/ Attenti a Mingueza e Puig! (Europei) ... che spera di ripercorrere i passi del già citato Piqué e di Carles Puyol, dalla Masia alla ... quest'ultimo con tante richieste di calciomercato negli ultimi tempi. A centrocampo Pozo, Riqui Puig e ...

Dalla Spagna: l'Inter su Fekir Calciomercato.com Calciomercato Milan, addio a Donnarumma: tre possibili sostituti Calciomercato Milan | I rossoneri valutano tre profili per sostituire Gigio Donnarumma in caso di mancato rinnovo: i nomi ...

Bologna, brutte notizie dalla Nazionale | UFFICIALE: è positivo! Skorupski è il nuovo positivo del Bologna al Coronavirus, il portiere è in isolamento in Polonia, dove era impegnato con la Nazionale Lukasz Skorupski positivo al Coronavirus. Attualmente in Polonia ...

Commenta per primo In attesa di concludere questa settimana di rodaggio, arrivano conferme dal cento sportivo di Formello . La Lazio infattiprossima settimana recupererà diversi pezzi. Inzaghi avrà di nuovo a disposizione chi ha riposato in negli ultimi giorni (Luis Alberto, Escalante, Patric). Ovviamente torneranno gli 8 nazionali, ...... che spera di ripercorrere i passi del già citato Piqué e di Carles Puyol,Masia alla ... quest'ultimo con tante richieste dinegli ultimi tempi. A centrocampo Pozo, Riqui Puig e ...Calciomercato Milan | I rossoneri valutano tre profili per sostituire Gigio Donnarumma in caso di mancato rinnovo: i nomi ...Skorupski è il nuovo positivo del Bologna al Coronavirus, il portiere è in isolamento in Polonia, dove era impegnato con la Nazionale Lukasz Skorupski positivo al Coronavirus. Attualmente in Polonia ...