Calciomercato Atalanta – La Juventus pensa a Gasperini (Di sabato 27 marzo 2021) Il Calciomercato dell'Atalanta potrebbe essere incentrato su Gasperini, pronto a un eventuale passaggio alla Juventus. Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 marzo 2021) Ildell'potrebbe essere incentrato su, pronto a un eventuale passaggio alla

Advertising

FabioGatto10 : #Caldara probabilmente non verrà riscattato dall’#Atalanta e si cercherà di intavolare una trattativa per #Pessina.… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – #Gollini può lasciare l’@Atalanta_BC: ecco il suo prezzo - sportli26181512 : Nazionali Atalanta: Pasalic e Ilicic in gol, de Roon...: Ormai ha preso l'abitudine di segnare il croato nerazzurro… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS – La verità su #Chiellini dopo il forfait! Lozano, Kumbulla, Nkoulou… ? - SOSFanta : ?? NEWS – La verità su #Chiellini dopo il forfait! Lozano, Kumbulla, Nkoulou… ? -