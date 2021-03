Calcio: Xavi, ‘Francia e Portogallo favorite per Europei’ (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “La Francia è già molto forte. Didier Deschamps ha un gruppo un po’ più speculativo, orientato al contropiede, con due file difensive da quattro in cui lavorano tutti, e davanti con Antoine Griezmann e Giroud. Il Portogallo ha sempre talento e qualità, un livello fisico molto forte”. Così l’ex centrocampista del Barcellona e ora allenatore dell’Al-Sadd, Xavi, nel corso di un’intervista al Sueddeutsche Zeitung, in merito alle favorite per i prossimi campionati europei, da lui vinti nel 2008 e nel 2012 con la Spagna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “La Francia è già molto forte. Didier Deschamps ha un gruppo un po’ più speculativo, orientato al contropiede, con due file difensive da quattro in cui lavorano tutti, e davanti con Antoine Griezmann e Giroud. Ilha sempre talento e qualità, un livello fisico molto forte”. Così l’ex centrocampista del Barcellona e ora allenatore dell’Al-Sadd,, nel corso di un’intervista al Sueddeutsche Zeitung, in merito alleper i prossimi campionati europei, da lui vinti nel 2008 e nel 2012 con la Spagna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

