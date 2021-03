Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Portogallo fermato in Serbia, Lussemburgo vincente in Irlanda (Di domenica 28 marzo 2021) Il Calcio in Europa vede scattare questa sera la seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022: nel Girone A il Portogallo viene fermato sul 2-2 dalla Serbia e le due compagini restano appaiate in vetta, ma la sorpresa della serata è il successo del Lussemburgo per 0-1 in casa dell’Irlanda. Nel Girone E situazione analoga: Repubblica Ceca e Belgio pareggiano per 1-1 e restano appaiate in vetta, ma alle loro spalle arriva l’esordio con un successo della Bielorussia per 4-2 sull’Estonia. Nel Girone G restano a punteggio pieno la Turchia, che passa per 0-3 in Norvegia, ed il Montenegro, che regola per 4-1 Gibilterra, mentre l’Olanda si riscatta e supera per 2-0 la Lettonia. Nel Girone H la Russia è sola in vetta dopo la vittoria ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Ilin Europa vede scattare questa sera la seconda giornata delleai: nel Girone A ilvienesul 2-2 dallae le due compagini restano appaiate in vetta, ma la sorpresa della serata è il successo delper 0-1 in casa dell’. Nel Girone E situazione analoga: Repubblica Ceca e Belgio pareggiano per 1-1 e restano appaiate in vetta, ma alle loro spalle arriva l’esordio con un successo della Bielorussia per 4-2 sull’Estonia. Nel Girone G restano a punteggio pieno la Turchia, che passa per 0-3 in Norvegia, ed il Montenegro, che regola per 4-1 Gibilterra, mentre l’Olanda si riscatta e supera per 2-0 la Lettonia. Nel Girone H la Russia è sola in vetta dopo la vittoria ...

