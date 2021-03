Calcio | Paolo Nicolato | “Sono soddisfatto della risposta dei ragazzi | hanno fatto una partita importante”

(Di domenica 28 marzo 2021) Il CTNazionaleed il portiere azzurro Marco Carnesecchiparlato ai microfoni di Rai 1 al termine del match tra Italia e Spagna terminato sullo 0-0 e valido per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei Under 21 di. Così: “deiunacontento. E’il pari, ma è piùl’amore verso la maglia azzurra. Vedo grande impegno, sempre, però mi sembra un po’ esagerata la situazione che ha portato ai due ...

MARIBOR (Slovenia) - Dopo il pareggio dell'Italia Under 21 per 0 - 0 contro la Spagna nella seconda giornata degli Europei di categoria, l'allenatoreNicolato si dichiara contento per la gara: " Sono soddisfatto della risposta dei ragazzi. Abbiamo fatto una partita importante, mi è piaciuto l'atteggiamento".La selezione del commissario tecnicoNicolato ha infatti gli stessi punti della Repubblica Ceca , che dovrà affrontare la Spagna . Peccato che contro la Slovenia mancheranno, oltre a Tonali, ...Il CT della Nazionale Paolo Nicolato ed il portiere azzurro Marco Carnesecchi hanno parlato ai microfoni di Rai 1 al termine del match tra Italia e Spagna terminato sullo 0-0 e valido per la seconda g ...L'allenatore degli azzurrini fa i complimenti alla squadra per il pari contro la Spagna ma contesta le due espulsioni nel finale a Scamacca e Rovella ...