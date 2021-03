Calcio: Nicolato, ‘con la Spagna senza paura, vogliamo essere padroni del nostro destino’ (Di sabato 27 marzo 2021) Maribor, 27 mar. – (Adnkronos) – “Ci vuole un po’ di fortuna, forse quella che non abbiamo avuto nella prima partita ma serve anche la voglia di arrivare a determinare, di essere padroni del proprio destino compatibilmente con le capacità degli altri. Noi cercheremo di metterci del nostro poi vedremo. La paura non è un sentimento che deve far parte dello sport. Noi dobbiamo avere rispetto di quello che facciamo, di noi, pensare a fare le cose per bene e vedere cosa raccogliamo”. Queste le parole del ct degli azzurri, Paolo Nicolato, ai microfoni di Rai Sport, nell’immediata vigilia del match con la Spagna valido per la seconda giornata del gruppo B degli Europei Under 21. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Maribor, 27 mar. – (Adnkronos) – “Ci vuole un po’ di fortuna, forse quella che non abbiamo avuto nella prima partita ma serve anche la voglia di arrivare a determinare, didel proprio destino compatibilmente con le capacità degli altri. Noi cercheremo di metterci delpoi vedremo. Lanon è un sentimento che deve far parte dello sport. Noi dobbiamo avere rispetto di quello che facciamo, di noi, pensare a fare le cose per bene e vedere cosa raccogliamo”. Queste le parole del ct degli azzurri, Paolo, ai microfoni di Rai Sport, nell’immediata vigilia del match con lavalido per la seconda giornata del gruppo B degli Europei Under 21. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

