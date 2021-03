Calcio: Gasperini, ‘Pirlo? Per fare l’allenatore ti devi formare’ (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “Ho pensato che la società nei confronti dell’ex giocatore e della persona avesse una fiducia smisurata. Magari hanno l’idea che possa diventare un grande allenatore”. Lo dice l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in merito alla scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. “Il fatto di conoscere l’ambiente aiuta, ma l’allenatore è tutto un altro mestiere, ti devi formare. Lo puoi fare in tanti modi, magari partendo dalla Juventus”, aggiunge il tecnico piemontese a Radio Deejay. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “Ho pensato che la società nei confronti dell’ex giocatore e della persona avesse una fiducia smisurata. Magari hanno l’idea che possa diventare un grande allenatore”. Lo dicedell’Atalanta, Gian Piero, in merito alla scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. “Il fatto di conoscere l’ambiente aiuta, maè tutto un altro mestiere, tiformare. Lo puoiin tanti modi, magari partendo dalla Juventus”, aggiunge il tecnico piemontese a Radio Deejay. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

