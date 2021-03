Calcio: Galliani guarisce dal Covid e torna a casa, ‘ho avuto paura di morire’ (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “Le dico con molta franchezza che ho temuto di morire. Insomma, non è stata una passeggiata di salute”. Il senatore della Repubblica e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, affida al ‘Corriere della Sera’ le sue impressioni legate al ricovero per Covid, una volta guarito e tornato a casa. “Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro -aggiunge Galliani-. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno. Aggiunga un altro elemento: soffro di claustrofobia. L’ascensore mi dà ansia. Pensi allora cosa possa essere per un claustrofobico non vedere la luce per dieci giorni? Detto questo, mi faccia ringraziare i meravigliosi infermieri, medici. Al San Raffaele ho trovato una umanità ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “Le dico con molta franchezza che ho temuto di morire. Insomma, non è stata una passeggiata di salute”. Il senatore della Repubblica e amministratore delegato del Monza, Adriano, affida al ‘Corriere della Sera’ le sue impressioni legate al ricovero per, una volta guarito eto a. “Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro -aggiunge-. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno. Aggiunga un altro elemento: soffro di claustrofobia. L’ascensore mi dà ansia. Pensi allora cosa possa essere per un claustrofobico non vedere la luce per dieci giorni? Detto questo, mi faccia ringraziare i meravigliosi infermieri, medici. Al San Raffaele ho trovato una umanità ...

