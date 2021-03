Calcio: Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Spagna (Di sabato 27 marzo 2021) Maribor, 27 mar. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata del gruppo B dell’Europeo Under 21 che inizierà alle 21 a Maribor in Slovenia. Sono tanti i cambi effettuati dal ct degli azzurrini Nicolato rispetto alla sfida d’esordio contro la Repubblica Ceca. Davanti a Carnesecchi, ecco l’esordio per Lovato e Ranieri insieme a Del Prato. A centrocampo sulle corsie Frabotta e Bellanova, con Pobega e Frattesi insieme a Rovella. Davanti, confermata la coppia d’esordio con Scamacca insieme a Cutrone. Nella Spagna pochi cambi rispetto all’esordio con la Slovenia con Pipa e Brahim Diaz che vengono sostituiti da Mingueza e Manu Garcia. Questi gli 11 iniziali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Maribor, 27 mar. – (Adnkronos) – Sono state annunciate ledi, gara valida per la seconda giornata del gruppo B dell’Europeo21 che inizierà alle 21 a Maribor in Slovenia. Sono tanti i cambi effettuati dal ct degli azzurrini Nicolato rispetto alla sfida d’esordio contro la Repubblica Ceca. Davanti a Carnesecchi, ecco l’esordio per Lovato e Ranieri insieme a Del Prato. A centrocampo sulle corsie Frabotta e Bellanova, con Pobega e Frattesi insieme a Rovella. Davanti, confermata la coppia d’esordio con Scamacca insieme a Cutrone. Nellapochi cambi rispetto all’esordio con la Slovenia con Pipa e Brahim Diaz che vengono sostituiti da Mingueza e Manu Garcia. Questi gli 11 iniziali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

