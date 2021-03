Calcio, Chiellini, Berardi e Caputo lasceranno il ritiro della Nazionale per problemi fisici (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali da parte della FIGC, Roberto Mancini sarebbe costretto a fare a meno di ben tre pedine nelle prossime due partite delle qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 2022, ovvero Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini. I tre, per diversi problemi fisici, faranno ritorno ai club di appartenenza: il difensore della Juventus lascia per un affaticamento muscolare, mentre per quanto riguarda i calciatori del Sassuolo, Caputo accusa un riacutizzarsi della pubalgia, mentre Berardi era stato toccato duro nel match contro l’Irlanda del Nord. Questa mattina gli azzurri partiranno per Sofia, per il match in ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali da parteFIGC, Roberto Mancini sarebbe costretto a fare a meno di ben tre pedine nelle prossime due partite delle qualificazioni ai Mondiali didel 2022, ovvero Domenico, Francescoe Giorgio. I tre, per diversi, faranno ritorno ai club di appartenenza: il difensoreJuventus lascia per un affaticamento muscolare, mentre per quanto riguarda i calciatori del Sassuolo,accusa un riacutizzarsipubalgia, mentreera stato toccato duro nel match contro l’Irlanda del Nord. Questa mattina gli azzurri partiranno per Sofia, per il match in ...

