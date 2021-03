Calcio: Bosnia, positivo al Covid il ct Petev (Di sabato 27 marzo 2021) Sarajevo, 27 mar. – (Adnkronos) – Il commissario tecnico della Bosnia, Ivaylo Petev, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la FederCalcio Bosniaca in un comunicato dove precisa che “tutti i suoi collaboratori e i giocatori sono risultati invece negativi”. La Bosnia gioca stasera in amichevole contro la Costa Rica e mercoledì prossimo nelle qualificazioni mondiali contro la Francia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) Sarajevo, 27 mar. – (Adnkronos) – Il commissario tecnico della, Ivaylo, è risultatoal-19. Lo ha annunciato la Federca in un comunicato dove precisa che “tutti i suoi collaboratori e i giocatori sono risultati invece negativi”. Lagioca stasera in amichevole contro la Costa Rica e mercoledì prossimo nelle qualificazioni mondiali contro la Francia. L'articoloWeb.

