(Di sabato 27 marzo 2021) Sarajevo, 27 mar. – (Adnkronos) – Il commissario tecnico della, Ivaylo, è risultatoal-19. Lo ha annunciato la Federca in un comunicato dove precisa che “tutti i suoi collaboratori e i giocatori sono risultati invece negativi”. Lagioca stasera in amichevole contro la Costa Rica e mercoledì prossimo nelle qualificazioni mondiali contro la Francia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

napolimagazine : BOSNIA - Il CT Petev positivo al Covid, la sfida con la Francia resta in programma - apetrazzuolo : BOSNIA - Il CT Petev positivo al Covid, la sfida con la Francia resta in programma - TV7Benevento : Calcio: Bosnia, positivo al Covid il ct Petev... - fantapiu3 : #Nazionali, #Bosnia, casi di positività, l'esito dei tamponi di #Dzeko e #Krunic #fantacalcio #campionato… - MarcoR222 : RT @sportface2016: #Bosnia , il ct #Petev è risultato positivo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bosnia

Metro

Mercoledì prossimo, 31 marzo, laaffronterà la Francia a Sarajevo in una partita valida per il girone di qualificazione D del quale fanno parte anche Finlandia, Ucraina e Kazakistan. Dalla sua ...DIRETTEDEL 27 MARZO 2021 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ ... FIFA > Amichevoli 2021 > Marzo 02:00 Cile - Bolivia 2 - 1 18:00- Herzegovina - Costa Rica Qatar - ...Sarajevo, 27 mar. – (Adnkronos) – Il commissario tecnico della Bosnia, Ivaylo Petev, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la Federcalcio bosniaca in un comunicato dove precisa che “tutti ...L'allenatore della Bosnia-Erzegovina Ivaylo Petev è risultato positivo al Covid a pochi giorni dalla partita di qualificazione per i Mondiali 2022. Lo ha reso noto la federcalcio bosniaca. (ANSA) ...