Calcio | Bonucci | ‘vogliamo qualificarci per il mondiale il prima possibile’

(Di sabato 27 marzo 2021) Sofia, 27 mar. – (Adnkronos) – “Sarà fondamentale ottenere la vittoria, anche se troveremo delle difficoltà. Servirà massima attenzione ma vogliamo portare a casa i tre punti. Il nostro gruppo è pronto a giocare queste partite, perché il nostro obiettivo è arrivare in Qatar ilpossibile”. Lo dice il difensore della Nazionale Leonardoin conferenza stampa alla vigilia del match con la Bulgaria, secondo impegno nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. “Ci aspettiamo una Bulgaria che vorrà rifarsi dopo il ko contro la Svizzera -prosegue-, qui l’Italia ha sempre trovato delle difficoltà ma domani dobbiamo continuare il percorso intrapreso contro l’Irlanda del Nord”. Infine il centrale della Juventus spiega il forfait del compagno di reparto Giorgio Chiellini. “Ha deciso insieme con il mister di non essere ...

'Ci aspettiamo una Bulgaria che vorrà rifarsi dopo il ko contro la Svizzera - prosegue- , qui l'Italia ha sempre trovato delle difficoltà ma domani dobbiamo continuare il percorso intrapreso ...... con l'ultima sfida giocata il 6 settembre 2015 a Palermo decisa da undi rigore trasformato ... Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo(Juventus), Giovanni ...Secondo match verso i Mondiali, in Bulgaria mai un successo Tabù Bulgaria e turn over. Per la seconda partita delle qualificazioni europee ai Mondiali del Qatar, l'Italia di ...Dopo la bella affermazione di giovedì sera a Parma contro l’Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini scenderà di nuovo in campo domani sera a Sofia (ore 20.45, diretta su Rai 1) per affrontare la Bulgari ...