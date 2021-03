Cagliari, Pavoletti: “Ci salveremo. Con Di Francesco ci siamo fatti male da soli…” (Di sabato 27 marzo 2021) Leonardo Pavoletti ci crede e carica il suo Cagliari per il finale di stagione che vedrà i sardi impegnati nella corsa alla salvezza. Il bomber rossoblù è stato intervistato da La Nuova Sardegna e ha affrontato diverse tematiche relative all'annata della squadra. Dal passato con Di Francesco fino all'attualità con mister Semplici.A tutto Pavoletticaption id="attachment 1101303" align="alignnone" width="665" Cagliari Pavoletti (getty images)/caption"siamo consapevoli che ci aspettano dieci finali. Sappiamo che da ogni partita dobbiamo portare a casa punti", ha esordito Pavoletti sul finale di stagione che attende il Cagliari. "Il nuovo tecnico? Mister Semplici ci sta trasmettendo una grande carica ed è una persona sempre positiva. Mi ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Leonardoci crede e carica il suoper il finale di stagione che vedrà i sardi impegnati nella corsa alla salvezza. Il bomber rossoblù è stato intervistato da La Nuova Sardegna e ha affrontato diverse tematiche relative all'annata della squadra. Dal passato con Difino all'attualità con mister Semplici.A tuttocaption id="attachment 1101303" align="alignnone" width="665"(getty images)/caption"consapevoli che ci aspettano dieci finali. Sappiamo che da ogni partita dobbiamo portare a casa punti", ha esorditosul finale di stagione che attende il. "Il nuovo tecnico? Mister Semplici ci sta trasmettendo una grande carica ed è una persona sempre positiva. Mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Pavoletti Cagliari, Pavoletti: "C'è entusiasmo, con Semplici è cambiato tutto" Leonardo Pavoletti ha parlato del cambio di rotta arrivata con Semplici in panchina Leonardo Pavoletti ha parlato sulle pagine de La Nuova Sardegna della stagione del Cagliari e dell'obiettivo salvezza da centrare a tutti i costi. Le sue parole. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARI NEWS 24 ...

Juve a un bivio: con Ronaldo meglio Dybala - Morata o Milik - Aguero? ... cedendo Dybala e magari anche Morata, oppure optare per la linea conservativa, trattenendo l'argentino e lo spagnolo e aggiungendo un quarto attaccante, che potrebbe essere Pavoletti, Cagliari ...

Cagliari, per la salvezza servono i goal di Pavoletti e Simeone

La Nuova Sardegna – Pavoletti: "Ci salviamo, io non ideale per DiFra" L'attaccante livornese, che dal 2017 veste la maglia del Cagliari, non h dubbi: "Conosco i miei compagni, vinceremo almeno cinque partite"

Leonardo Pavoletti al momento è avanti nelle gerarchie rispetto agli altri attaccanti.