Cadaveri fatti a pezzi in valigia | sulla maniglia dna maschile Parla l’avvocato di Elona

«Dalle consulenza sappiamo che sulle maniglie delle valigie c'è solo un profilo di Dna di sesso maschile. Questo è il dato che è emerso». Così l'avvocato Federico Febbo, legale di Elona Kalesha, 36enne di origine albanese, detenuta da dicembre a Sollicciano per il duplice omicidio dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho, i genitori dell'ex fidanzato Taulant Pasho scomparsi a Firenze nel 2015 e i cui resti sono stati ritrovati lo scorso dicembre in quattro valigie

