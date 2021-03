Cabo Delgado, finisce male il blitz per evacuare gli ostaggi dei jihadisti dall’albergo: decine di morti (Di sabato 27 marzo 2021) Tornano sotto i riflettori i sanguinari jihadisti di Cabo Delgado, il gruppo terroristico Aswj che ha giurato fedeltà all’Isis e che agisce nella provincia settentrionale del Mozambico. Nelle scorse settimane il mondo aveva improvvisamente scoperto l’orrore di quelle zone dopo l’agghiacciante denuncia di Save the Children sui ragazzini di soli 11 anni decapitati dagli jihadisti a Cabo Delgado. Ora si torna a parlare della minaccia terroristica di Cabo Delgado dopo che alcuni insorti jihadisti armati hanno sferrato un violento attacco, tre giorni fa, sempre in quell’area così instabile, costringendo gli abitanti della zona a cercare riparo nelle foreste e molti lavoratori di aziende petrolifere che lavorano lì a rifugiarsi in un albergo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Tornano sotto i riflettori i sanguinaridi, il gruppo terroristico Aswj che ha giurato fedeltà all’Isis e che agisce nella provincia settentrionale del Mozambico. Nelle scorse settimane il mondo aveva improvvisamente scoperto l’orrore di quelle zone dopo l’agghiacciante denuncia di Save the Children sui ragazzini di soli 11 anni decapitati dagli. Ora si torna a parlare della minaccia terroristica didopo che alcuni insortiarmati hanno sferrato un violento attacco, tre giorni fa, sempre in quell’area così instabile, costringendo gli abitanti della zona a cercare riparo nelle foreste e molti lavoratori di aziende petrolifere che lavorano lì a rifugiarsi in un albergo ...

