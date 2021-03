Bulgaria-Italia, probabili formazioni Qualificazioni Mondiali: probabile turnover per Mancini (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo il buon debutto a Parma contro l’Irlanda del Nord, per l’Italia è già tempo di pensare al secondo match delle Qualificazioni per i Mondiali del Qatar 2022. La nazionale di Roberto Mancini va in trasferta a Sofia per sfidare la Bulgaria, reduce da una sconfitta con la Svizzera, nella seconda giornata del gruppo C; obiettivo ottenere la seconda vittoria nella marcia di avvicinamento per la massima competizione calcistica per nazioni dopo il 2-0 ottenuto giovedì. Mancini potrebbe optare per un massiccio turnover in vista della terza partita di mercoledì 31 marzo contro la Lituania, dettato anche dalle assenze di Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini che non sono partiti con la squadra. Il fronte offensivo potrebbe cambiare per due terzi della sua ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo il buon debutto a Parma contro l’Irlanda del Nord, per l’è già tempo di pensare al secondo match delleper idel Qatar 2022. La nazionale di Robertova in trasferta a Sofia per sfidare la, reduce da una sconfitta con la Svizzera, nella seconda giornata del gruppo C; obiettivo ottenere la seconda vittoria nella marcia di avvicinamento per la massima competizione calcistica per nazioni dopo il 2-0 ottenuto giovedì.potrebbe optare per un massiccioin vista della terza partita di mercoledì 31 marzo contro la Lituania, dettato anche dalle assenze di Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini che non sono partiti con la squadra. Il fronte offensivo potrebbe cambiare per due terzi della sua ...

