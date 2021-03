Bulgaria-Italia, Mancini: “Noi siamo qua per vincere” (Di sabato 27 marzo 2021) Bulgaria-Italia, Roberto Mancini in conferenza stampa: “Tutte le partite sono complicate, serve la massima concentrazione”. SOFIA (Bulgaria) – Vigilia di Bulgaria-Italia per Roberto Mancini. Il commissario tecnico degli azzurri in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta di Sofia, sfida in programma alle 20.45 di domenica 28 marzo 2021. Bulgaria-Italia, la conferenza stampa di Roberto Mancini In conferenza stampa Roberto Mancini ha illustrato tutte le inside di questa sfida: “L’Italia in Bulgaria non ha mai vinto e questo significa che non è un campo semplice – ha ammesso il ct azzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – rispetto all’Irlanda del ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021), Robertoin conferenza stampa: “Tutte le partite sono complicate, serve la massima concentrazione”. SOFIA () – Vigilia diper Roberto. Il commissario tecnico degli azzurri in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta di Sofia, sfida in programma alle 20.45 di domenica 28 marzo 2021., la conferenza stampa di RobertoIn conferenza stampa Robertoha illustrato tutte le inside di questa sfida: “L’innon ha mai vinto e questo significa che non è un campo semplice – ha ammesso il ct azzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – rispetto all’Irlanda del ...

