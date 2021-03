Bulgaria-Italia, Mancini: “Faremo dei cambi. Servirà la massima concentrazione” (Di sabato 27 marzo 2021) “Faremo dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi”. Lo ha detto in conferenza stampa il Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini alla vigilia del match tra Bulgaria e Italia nel percorso di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. L’obiettivo è il punteggio pieno dopo la vittoria all’esordio contro l’Irlanda del nord ma il Ct chiede ai suoi la massima attenzione: “Se l’Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all’Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) “deirispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi”. Lo ha detto in conferenza stampa il Commissario Tecnico azzurro Robertoalla vigilia del match tranel percorso di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. L’obiettivo è il punteggio pieno dopo la vittoria all’esordio contro l’Irlanda del nord ma il Ct chiede ai suoi laattenzione: “Se l’non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all’Irlanda del Nord, laè una squadra meno fisica, ma più tecnica. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la. ...

