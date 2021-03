Bulgaria-Italia, Galabinov: “Pronto per affrontare gli Azzurri. Donnarumma non è impenetrabile” (Di sabato 27 marzo 2021) Galabinov è carico per la partita di domani sera tra la sua Bulgaria e l’Italia, seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. “Ho saltato la prima partita per essere Pronto ad affrontare l’Italia dopo un piccolo problema fisico. Niente di grave, ero solo stanco. La gara contro gli Azzurri per me sarà speciale, cercherò di dare il massimo per il mio Paese“, ha spiegato in conferenza stampa l’attaccante dello Spezia. Che ha poi aggiunto: “Non credo che Donnarumma sia impenetrabile, certo che proverò a segnare. Mi auguro personalmente che l’Italia sottovaluti la partita, anche se noi penseremo solamente alla nostra prestazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021)è carico per la partita di domani sera tra la suae l’, seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. “Ho saltato la prima partita per essereadl’dopo un piccolo problema fisico. Niente di grave, ero solo stanco. La gara contro gliper me sarà speciale, cercherò di dare il massimo per il mio Paese“, ha spiegato in conferenza stampa l’attaccante dello Spezia. Che ha poi aggiunto: “Non credo chesia, certo che proverò a segnare. Mi auguro personalmente che l’sottovaluti la partita, anche se noi penseremo solamente alla nostra prestazione”. SportFace.

