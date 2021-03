Bulgaria, Galabinov: «Italia gara speciale. Donnarumma non è imbattibile» (Di sabato 27 marzo 2021) Andrej Galabinov domani affronterà l’Italia con la sua Bulgaria: ecco le parole dell’attaccante dello Spezia alla vigilia della gara Andrej Galabinov parla in conferenza stampa alla vigilia di Bulgaria-Italia. Italia – «Ho saltato la prima partita per essere pronto ad affrontare l’Italia dopo un piccolo problema fisico. Niente di grave, ero solo stanco. La gara contro gli azzurri per me sarà speciale». Donnarumma – «Non credo che sia impenetrabile, certo che proverò a segnare. Mi auguro personalmente che l’Italia sottovaluti la partita, anche se noi penseremo solamente alla nostra prestazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Andrejdomani affronterà l’con la sua: ecco le parole dell’attaccante dello Spezia alla vigilia dellaAndrejparla in conferenza stampa alla vigilia di– «Ho saltato la prima partita per essere pronto ad affrontare l’dopo un piccolo problema fisico. Niente di grave, ero solo stanco. Lacontro gli azzurri per me sarà».– «Non credo che sia impenetrabile, certo che proverò a segnare. Mi auguro personalmente che l’sottovaluti la partita, anche se noi penseremo solamente alla nostra prestazione». Leggi su Calcionews24.com

