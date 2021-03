Brusaferro | Nuovi casi diminuiscono ma ospedali ancora pieni

(Di sabato 27 marzo 2021) La curva dei contagi scende ma la pressione suglinon consente riaperture se non quella delle scuole: lo ha affermato: “La curva dei contagi scende, c’è spazio per riaprire le scuole” su Notizie.it.

Advertising

GianelleMauriz7 : RT @RaiNews: 'Rt sceso a 1,08, ma rimane comunque sopra uno e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi', ha spiegato il pres… - Marilenapas : RT @RaiNews: 'Rt sceso a 1,08, ma rimane comunque sopra uno e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi', ha spiegato il pres… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'Rt sceso a 1,08, ma rimane comunque sopra uno e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi', ha spiegato il pres… - EmMicucci : RT @RaiNews: 'Rt sceso a 1,08, ma rimane comunque sopra uno e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi', ha spiegato il pres… - RaiNews : 'Rt sceso a 1,08, ma rimane comunque sopra uno e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi', ha spieg… -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro Nuovi

Yahoo Finanza

... abbiamo toccato il minimo alla fine di giugno con 122contagi in 24 ore. Ora, abbiamo uno ... ha voluto sottolineare il presidente dell'Iss, Silvio, nel suo intervento sull'analisi ...... Patrizio Bianchi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i membri del Cts Silvio, sul ... Ieri il bollettino della Protezione civile ha registrato quasi 24milacasi e altri 457 morti, ...Lo studio che illumina l'estate. Il prof La Vecchia: "Il virus non se ne andrà ma a inizio giugno avremo un totale di nuovi casi giornaliero vicino allo zero. Vaccini decisivi per uscire dall’incubo".Stessa scadenza per ordinanza e Dpcm Friuli Venezia Giulia classificato a rischio alto: 410 casi per centomila abitanti ...