Brusaferro Iss rassicura gli italiani | “Faremo un’estate liberi dal Covid e senza mascherine”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 marzo 2021) Ile l’estate 2021? In Italia ci sarà maggiore libertà. La previsione è del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, che in un’intervista al Corriere della Sera dice: “La curva dei contagi è in discesa, ma non si può aprire tutto. L’estate sarà più libera”. Il presidente dell’Iss spiega che “abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi”.e l’ottimismo suld’estate La scuola è sempre stata una priorità non solo in Italia – sottolinea– Anche l’Oms ha attivato un tavolo di lavoro su questo tema. In situazioni in cui l’incidenza è elevata si deve ricorrere alla didattica a distanza, però rendere possibile ai ragazzi il ritorno sui banchi è l’obiettivo principale. Un elemento ...