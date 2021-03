Britney Spears ha preso una decisione: ecco chi vuole nel suo futuro (Di sabato 27 marzo 2021) #FreeBritney e vuoi mai che sia la volta buona. Britney Spears ha espresso pubblicamente le sua volontà. vuole che suo padre Jamie cessi di essere il suo tutore legale. È stato l’avvocato della popstar statunitense a fare formale richiesta al tribunale di riferimento durante l’ultima udienza del processo in essere. La Spears desidera che sia nominata sua tutrice e amministratrice legale quella Jodi Montgomery che già fu la persona di riferimento per i suoi affari personali nel settembre del 2019, quando fu proprio Jamie Spears a chiedere l’esenzione di questa tutela della figlia per problemi di salute. Jamie Spears gestisce le proprietà finanziarie della figlia, dal valore stimato di oltre 60 milioni di dollari, assieme alla società di gestione patrimoniale Bessemer ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) #Freee vuoi mai che sia la volta buona.ha espresso pubblicamente le sua volontà.che suo padre Jamie cessi di essere il suo tutore legale. È stato l’avvocato della popstar statunitense a fare formale richiesta al tribunale di riferimento durante l’ultima udienza del processo in essere. Ladesidera che sia nominata sua tutrice e amministratrice legale quella Jodi Montgomery che già fu la persona di riferimento per i suoi affari personali nel settembre del 2019, quando fu proprio Jamiea chiedere l’esenzione di questa tutela della figlia per problemi di salute. Jamiegestisce le proprietà finanziarie della figlia, dal valore stimato di oltre 60 milioni di dollari, assieme alla società di gestione patrimoniale Bessemer ...

