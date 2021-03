Brasile, mentre il potere si spacca sullo scandalo Moro il Paese muore (Di sabato 27 marzo 2021) Nel post di due settimana fa, ho commentato l’annullamento da parte del giudice Fachin dei 4 processi a carico di Lula, di cui il primo – riguardante il triplex di Guarujá (SP) – era arrivato a sentenza di condanna sia in primo che in secondo grado di giudizio. I massimi membri del Supremo Tribunale Federale si erano successivamente riuniti per decidere se Sergio Moro si fosse macchiato o meno di parzialità (suspeição) nei confronti dell’ex presidente. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski avevano votato a favore della decisione, Fachin e Cármen Lúcia invece contro. A Kassio Nunes Marques toccò l’arduo compito di decidere con il suo voto se l’ex magistrato fosse stato o no parziale, per cui si era preso tempo prima di farlo. Martedì scorso, 23 marzo, Nunes Marques ha votato contro l’accusa di parzialità di Moro, mandando Mendes su tutte le furie. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Nel post di due settimana fa, ho commentato l’annullamento da parte del giudice Fachin dei 4 processi a carico di Lula, di cui il primo – riguardante il triplex di Guarujá (SP) – era arrivato a sentenza di condanna sia in primo che in secondo grado di giudizio. I massimi membri del Supremo Tribunale Federale si erano successivamente riuniti per decidere se Sergiosi fosse macchiato o meno di parzialità (suspeição) nei confronti dell’ex presidente. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski avevano votato a favore della decisione, Fachin e Cármen Lúcia invece contro. A Kassio Nunes Marques toccò l’arduo compito di decidere con il suo voto se l’ex magistrato fosse stato o no parziale, per cui si era preso tempo prima di farlo. Martedì scorso, 23 marzo, Nunes Marques ha votato contro l’accusa di parzialità di, mandando Mendes su tutte le furie. La ...

