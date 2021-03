Bonucci | “Bulgaria forte nel collettivo Vogliamo vincere | l’obiettivo è qualificarci il prima possibile”

(Di sabato 27 marzo 2021) Leonardonella conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione per i Mondiali 2022 contro laha parlato così della sfida: “Ci aspettiamo unache vorrà rifarsi dopo la sconfitta con la Svizzera. Troveremo delle difficoltà, maportare a casa i tre punti. Il punto di forza dellaè il. Siamo pronti ad affrontare queste partite, il nostro obiettivo è ottenere la qualificazione il”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

: 'Qualifichiamoci quanto prima' vedi anche Italia a Sofia senza Chiellini, Berardi e Caputo Insieme al commissario tecnico, ha parlato anche Leonardo. 'Ci aspettiamo unache ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in, Leonardoha dichiarato: 'Ci aspettiamo unache vorrà rifarsi dopo la sconfitta con la Svizzera. Troveremo delle difficoltà, ma vogliamo portare a casa i tre punti. Il loro ..."Ci aspettiamo una Bulgaria che vorrà rifarsi dopo il ko contro la Svizzera, qui l'Italia ha sempre trovato delle difficoltà ma domani dobbiamo continuare il percorso intrapreso contro l'Irlanda del ...Il difensore della Juve alla vigilia di Bulgaria-Italia: “Giorgio ha dimostrato di stare alla grande. Vogliamo arrivare al Mondiale il prima possibile” ...