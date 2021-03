Bologna, Skorupski positivo al Covid (Di sabato 27 marzo 2021) Bologna - Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è risultato positivo al Covid dopo un impegno con la nazionale polacca . Il club emiliano fin qui aveva fatto riscontrare due soli casi di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 marzo 2021)- Il portiere delLukaszè risultatoaldopo un impegno con la nazionale polacca . Il club emiliano fin qui aveva fatto riscontrare due soli casi di ...

Advertising

1000Cuori : ?? Skorupski e Soriano tra i primi 5 per rendimento nelle classifiche di Sofascore. ?? - Fauntleroy1988 : Bologna - Inter alla ripresa del campionato. Skorupski positivo. Quest’anno quando le squadre affrontano l’Inter co… - _cristiano73 : POSITIVO SKORUPSKI— E’ risultato positivo al Covid il portiere del Bologna Skorupski, che era in ritiro con la na… - RaiSport : ? #Bologna: #Skorupski positivo al #Covid Lo comunica la Federcalcio polacca, giocatore in isolamento ??… - sportli26181512 : Bologna, Skorupski positivo al Covid. E' in Polonia in isolamento: Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è risul… -