Bologna, Skorupski positivo al Covid: il comunicato della Polonia (Di sabato 27 marzo 2021) Lukasz Skorupski è risultato positivo al Covid-19 nel ritiro della Nazionale polacca Nel ritiro della Polonia sono stati giorni di apprensione a causa del pericolo Covid-19 che è arrivato a pochi giorni dall’inizio degli allenamenti. E oggi Jakub Kwiatkowski, team manager della Nazionale polacca, ha comunicato la positività di Lukasz Skorupski, portiere del Bologna. «La Nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR anti-coronavirus. Purtroppo, nel caso di ?ukasz Skorupski, ha dato un risultato positivo. Il portiere ha segnalato i primi sintomi, ovvero l’aumento della temperatura, durante la notte tra giovedì e venerdì e da allora è stato in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Lukaszè risultatoal-19 nel ritiroNazionale polacca Nel ritirosono stati giorni di apprensione a causa del pericolo-19 che è arrivato a pochi giorni dall’inizio degli allenamenti. E oggi Jakub Kwiatkowski, team managerNazionale polacca, hala positività di Lukasz, portiere del. «La Nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR anti-coronavirus. Purtroppo, nel caso di ?ukasz, ha dato un risultato. Il portiere ha segnalato i primi sintomi, ovvero l’aumentotemperatura, durante la notte tra giovedì e venerdì e da allora è stato in ...

