Bollettino Coronavirus di Sabato 27 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,67% (Di sabato 27 marzo 2021) In data 27 Marzo l'incremento nazionale dei casi è +0,68% (ieri +0,69%) con 3.512.453 contagiati totali, 2.832.939 dimissioni/guarigioni (+18.287) e 107.636 deceduti (+380); 571.878 infezioni in corso (+5.167). Ricoverati con sintomi +149 (28.621); terapie intensive +7 (3.635) con 264 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 357.154 tamponi totali (ieri 354.982) di cui 201.652 molecolari (ieri 205.632) e 155.502 test rapidi (ieri 149.350) con 111.012 casi testati (ieri 111.503); 23.839 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,67% (ieri 6,75% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,47% (ieri 21,51% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.884; Piemonte 2.636; Emilia Romagna 2.269; Campania 2.209; Puglia 2.008;

