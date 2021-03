Boat & Breakfast abusivo su yacht di lusso: denunciato (Di sabato 27 marzo 2021) Uno yacht di lusso di una associazione sportiva dilettantistica, che esercitava abusivamente una attività di Boat & Breakfast facendo arrivare a pagare per una settimana di vacanza nel periodo estivo quasi 20 mila euro, è stato scoperto dal reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Livorno che ne ha denunciato e sanzionato il rappresentante legale. Boat & Breakfast su yacht: 20mila euro a settimana Per trascorrere a bordo una vacanza in estate si arrivava infatti a spendere fino a 20 mila euro la settimana. Del resto, come spiegava la descrizione inserita su diversi siti per gli affitti estivi, si trattava di uno yacht di lusso, una “grande imbarcazione con scafo ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 27 marzo 2021) Unodidi una associazione sportiva dilettantistica, che esercitava abusivamente una attività difacendo arrivare a pagare per una settimana di vacanza nel periodo estivo quasi 20 mila euro, è stato scoperto dal reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Livorno che ne hae sanzionato il rappresentante legale.su: 20mila euro a settimana Per trascorrere a bordo una vacanza in estate si arrivava infatti a spendere fino a 20 mila euro la settimana. Del resto, come spiegava la descrizione inserita su diversi siti per gli affitti estivi, si trattava di unodi, una “grande imbarcazione con scafo ...

