Birmania | morti altri 91 civili | “Oggi è il giorno della vergogna”

(Di sabato 27 marzo 2021) Continua la repressione in, dove sono morte altre 91 persone. “È il” ha dichiarato un gruppo anti-giunta Una situazione sempre più al limite quella che sta vivendo la. La repressione delle proteste contro il golpe militare continua e, secondo quanto riferisce il sito di informazione Myanmar Now, solamente ieri ci L'articolo proviene da Inews.it.

Inoltre, l'ambasciata statunitense inha confermato che le forze di sicurezza stanno "... ma non c'erano mai stati così tantiin un'unica giornata. Il 27 marzo è la festa nazionale delle ...Media locali: solo oggi almeno 91E' salito ad almeno 91il bilancio della repressione ...dell'Unione Europea e del Regno Unito hanno condannato l'uccisione di"civili disarmati" in,...Sono oltre 400 i morti a causa della repressione anti golpe in Birmania. Di questi, solamente 91 sono stati registrati nella giornata di ieri, la più sanguinosa da quando sono iniziate le proteste.Ci sarebbe anche un bambino di 5 anni tra i 64 morti di oggi in Birmania e un bambino di un anno sarebbe stato colpito a un occhio da un proiettile di gomma. Lo riferisce il portale di notizie Myanmar ...