Birmania, il giorno della vergogna. La condanna Usa, Ue e Gb (Di sabato 27 marzo 2021) 90 civili uccisi tra cui un bimbo 5 anni e bambina di 13, la Giornata delle Forze Armate diventa il giorno della vergogna per la Birmania che da settimane è scossa da manifestazioni e proteste dopo il colpo di stato che ha portato l'esercito al potere, destituendo il governo guidato da Aung San Suu Kyi. "Questa 76esima Giornata delle forze armate della Birmania resterà scolpita come giornata di terrore e disonore", afferma la delegazione dell'Unione europea in Birmania su Twitter. "L'uccisione di civili disarmati, compresi bambini, sono atti indifendibili", aggiunge, ma le condanne da parte della comunità internazionale non si fermano alla sola Ue. Prima ancora della delegazione Ue in Birmania, a parlare era stata ...

