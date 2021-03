Birmania, colpo di Stato: oltre 90 morti. Ucciso anche un bimbo: 'È il giorno della vergona' (Di sabato 27 marzo 2021) Birmania , è caos nella nazione del Sudest asiatico. Sarebbero più di 90 le persone uccise oggi nel Paese, in una repressione delle proteste contro il golpe militare sempre più sanguinosa, nel giorno ... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021), è caos nella nazione del Sudest asiatico. Sarebbero più di 90 le persone uccise oggi nel Paese, in una repressione delle proteste contro il golpe militare sempre più sanguinosa, nel...

Advertising

Agenzia_Ansa : Proseguono le proteste contro il colpo di Stato in Birmania all'indomani di una giornata che ha visto altri dieci m… - Gazzettino : #birmania, colpo di Stato: oggi oltre 90 morti. Ucciso anche un bimbo: «È il giorno della vergona» - volalibera1 : RT @ultimenotizie: È salito ad almeno 91 persone uccise il bilancio della repressione delle proteste anti-golpe di oggi in #Birmania. Lo ri… - dipendace : RT @MediasetTgcom24: Birmania, Borrell: 'Sanzioneremo responsabili colpo di Stato' #birmania - geremia767 : RT @ultimenotizie: È salito ad almeno 91 persone uccise il bilancio della repressione delle proteste anti-golpe di oggi in #Birmania. Lo ri… -