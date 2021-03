Bimbi ricoverati, la Chiesa di Napoli aiuta i familiari (Di sabato 27 marzo 2021) Le famiglie dei bambini lungodegenti che si curano negli ospedali napoletano potranno avere un aiuto dalla Chiesa di Napoli per affrontare le spese relative al trasporto, vitto e alloggio dei familiari. A tal proposito, è scelta della nostra Chiesa donare, come piccolo segno di vicinanza e sostegno alle famiglie non residenti dei bambini lungodegenti, un piccolo contributo alle spese. Le richieste di adesione a tale proposta potranno essere inviate al seguente indirizzo email: infosostegno@ChiesadiNapoli.it Una decisione assunta, ha detto ancora l’arcivescovo, dopo” aver ascoltato tante storie di vite ferite, sono particolarmente colpito dal dolore innocente di quelle famiglie che hanno bambini ricoverati negli ospedali napoletani. Spesso, l’eccellenza delle cure ivi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Le famiglie dei bambini lungodegenti che si curano negli ospedali napoletano potranno avere un aiuto dalladiper affrontare le spese relative al trasporto, vitto e alloggio dei. A tal proposito, è scelta della nostradonare, come piccolo segno di vicinanza e sostegno alle famiglie non residenti dei bambini lungodegenti, un piccolo contributo alle spese. Le richieste di adesione a tale proposta potranno essere inviate al seguente indirizzo email: infosostegno@di.it Una decisione assunta, ha detto ancora l’arcivescovo, dopo” aver ascoltato tante storie di vite ferite, sono particolarmente colpito dal dolore innocente di quelle famiglie che hanno bambininegli ospedali napoletani. Spesso, l’eccellenza delle cure ivi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimbi ricoverati Bimbi ricoverati a Napoli, Battaglia: così aiutiamo le famiglie NAPOLI. "Dopo aver ascoltato tante storie di vite ferite, sono particolarmente colpito dal dolore innocente di quelle famiglie che hanno bambini ricoverati negli ospedali napoletani". Così l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, che annuncia un'iniziativa della Chiesa di Napoli. "Spesso, l'eccellenza delle cure ivi fornite attirano ...

