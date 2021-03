Bimba afghana in ospedale in stato di shock dopo i respingimenti al confine Italia-Francia (Di sabato 27 marzo 2021) Ancora respingimenti di migranti al confine tra Francia e Italia. Una Bimba afghana di undici anni è stata ricoverata ieri sera all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di shock, dopo essere stata respinta al confine del Monginevro dalla Polizia francese. La polizia francese potrebbe aver esploso dei colpi a scopo intimidatorio. Ancora respingimenti Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Ancoradi migranti altra. Unadi undici anni è stata ricoverata ieri sera all’infantile Regina Margherita di Torino, indiessere stata respinta aldel Monginevro dalla Polizia francese. La polizia francese potrebbe aver esploso dei colpi a scopo intimidatorio. Ancora

