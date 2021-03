Biden sotto accusa | bimbo di 9 anni affoga nel Rio Grande per entrare negli Usa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 marzo 2021) La polizia di frontiera lo ha trovato privo di sensi, insieme a una donna del Guatemala e a suo figlio di 3, che sono riusciti a salvare. Per il bambino messicano di 9, non identificato, invece, non c’è stato nulla da fare. Ilè morto mentre cercava di attraversare il Rio, perillegalmenteStati Uniti. La tragedia, avvenuta nella notte del 20 marzo, ma divulgata dalle autorità statunitensi solo ieri, alimenta la già furiosa polemica nei confronti del presidente Joe, le cui aperture immigrazioniste hanno provocato un’impennata nei flussi migratori illegali verso gli Usa, con un notevole incremento proprio dei minori non accompagnati, senza che di contro abbia saputo mettere in campo risposte efficaci al fenomeno. Lo choc per il ...