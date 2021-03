Beyoncé derubata di vestiti e borse Bottino da un milione di dollari

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 marzo 2021) Un furto da 1diai danni di. I malviventi si sono introdotti, per due volte di seguito, in tre depositi della cantante nell’area di Los Angeles e sono fuggiti con vari oggetti tra i qualidi lusso. I depositi colpiti sono quelli presi in affitto dalla Parkwood Entertainment, la production company della 39enne artista texana, ma gli oggetti sottratti nel primo colpo appartenevano tutti - come riporta TMZ - a “Queen Bey”. La polizia di Los Angeles per ora non ha effettuato arresti. Reati di questo genere sono in crescita: recentemente ignoti hanno saccheggiato anche un deposito con foto e abiti di Miley Cyrus. Due settimane fa, alla 63esima edizione dei Grammy Awards, gli Oscar della musica, ha vinto quattro premi che le hanno fatto ...