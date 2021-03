Berlusconi | “Basta alle infiltrazioni ideologiche tra i magistrati”

(Di sabato 27 marzo 2021) In un’intervista a Il Giornale, l’ex premier Silviolamenta una forte infiltrazione ideologica tra i: “Da molti anni ho subìto e denunciato lee le opacità del sistema di potere che caratterizzano una parte della magistratura, alcune procure e i vertici delle correnti organizzate”. “Tutto questo” ci tiene a precisare, “non riguarda i tantiche subiscono questo sistema e ne sono vittime, anzi getta un immeritato discredito anche sul lavoro di giudici integerrimi e coraggiosi. Per questo credo sia un dovere morale e civile fare chiarezza in tutte le sedi competenti”. “Da anni denuncio letra le toghe e le opacità del sistema di potere che caratterizzano parte della magistratura. ...

tirarli fuori. Se qualcuno vorrà avere la bontà di leggere quelle pagine capirà molte cose. ... Altro chee Dell'Utri . La nuova telenovela sulla quale il "sistema" ben descritto nel ...pensare ai ruoli strategici che hanno oggi la Gelmini e la Carfagna nella gestione della pandemia. Draghi ricorda? No, non me lo ricorda, il Cavaliere è unico e irripetibile. Sta ..."Infiltrazioni ideologiche e le opacità del sistema di potere mi hanno rovinato la vita per oltre vent'anni" ha detto l'ex premier ...Botta e risposta anche con il ministro del Turismo Garavaglia sulle vacanze estive. La trattativa in mano a Giorgetti: «Ho lottato ma ho perso» ...